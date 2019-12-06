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06 декабря 2019, пятница, 12:15 1817
Внешняя политика 2019-12-06T12:45:02+02:00
Українські Новини
"Нормандская встреча" может приблизить восстановление суверенитета Украины, - Госдеп США

"Нормандская встреча" может приблизить восстановление суверенитета Украины, - Госдеп США

Таня Войтюк
Нормандская встреча, Вадим Пристайко , МИД, Карта Украины, ОБСЕ
Вадим Пристайко и Филип Рикер. Фото: МИД Украины
Вадим Пристайко и Филип Рикер. Фото: МИД Украины

Результаты "нормандской встречи" в Париже, где обсудят приоритетные для Украины вопросы, смогут приблизить восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны. 

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает пресс-служба МИД.

Во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на полях 26-го Министерского заседания ОБСЕ Рикер сказал, что надеется на восстановление территориальной целостности Украины и напомнил о поддержке США.

"Глава американской делегации уверил в поддержке Украины Соединенными Штатами накануне "Нормандского" саммита и выразил надежду, что его результаты смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Рикер также приветствовал разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом.

Рикер подчеркнул важность реформ, которые внедряются сейчас в Украине, отметил необходимость сохранения высокого темпа их реализации и уверил, что США и в дальнейшем будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества.

Как сообщали Українські Новини, в столице Словакии Братиславе 5 декабря началось двухдневное 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ - центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где РФ настояла на исключении вопросов о Крыме из декларации.

Тем временем в интервью Дональд Туск напомнимл Европе о важности защитить Украину от российской агрессии.

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