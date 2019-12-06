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06 грудня 2019, пʼятниця, 12:16 35
Політика 2019-12-06T13:15:01+02:00
Українські Новини
Милованов поскаржився на зарплату - ні на що не вистачає, тільки на таксі

Милованов поскаржився на зарплату - ні на що не вистачає, тільки на таксі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тимофій Милованов, зарплати чиновників
Милованов Тимофій Фото: TEDxKyiv
Милованов Тимофій Фото: TEDxKyiv

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, поскаржився на те, що одержуваної ним на цій посаді зарплати не вистачає на життя. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Вона у мене 18 тисяч гривень. Ні на що не вистачає", — поскаржився Милованов, заявивши, що живе на власні заощадження.

За його словами, міністерської зарплати йому вистачає хіба що на послуги таксі.

"Те, що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Über. Зарплати, я думаю, це теж болюче питання. Але я намагаюся, щоб у моїх заступників була гідна заробітна плата", — додав держчиновник.

Нагадаємо, шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов підтримує заборону на підтримку державою бізнесу і заявив, що він схвалює скасування трудових книжок і застарілих радянських норм в Україні.

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