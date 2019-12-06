Милованов поскаржився на зарплату - ні на що не вистачає, тільки на таксі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, поскаржився на те, що одержуваної ним на цій посаді зарплати не вистачає на життя. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Вона у мене 18 тисяч гривень. Ні на що не вистачає", — поскаржився Милованов, заявивши, що живе на власні заощадження.

За його словами, міністерської зарплати йому вистачає хіба що на послуги таксі.

"Те, що мені приходить на рахунок, вистачає тільки на Über. Зарплати, я думаю, це теж болюче питання. Але я намагаюся, щоб у моїх заступників була гідна заробітна плата", — додав держчиновник.

Нагадаємо, шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов підтримує заборону на підтримку державою бізнесу і заявив, що він схвалює скасування трудових книжок і застарілих радянських норм в Україні.