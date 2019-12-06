Один из украинских банков прекратил обслуживание платежных карт Mastercard

Проминвестбанк, который ранее решил прекратить обслуживание физических лиц-предпринимателей, прекратил обслуживание платежных карт Mastercard.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передают Українські Новини.

Отмечается, что Проминвестбанк прекращает сотрудничество с международной платежной системой Mastercard и просит юридических лиц закрыть свои карточные счета Mastercard до 18 декабря, а остаток средств перечислить на другой текущий счет юридического лица, открытый в финучреждении.

Указывается, что в случае неполучения банком заявления о закрытии текущего счета с использованием платежной карты в течение 15 календарных дней с даты публикации, карточные текущие счета юридического лица будут закрыты по инициативе банка.

Как сообщали Українськi Новини, российский Внешэкономбанк подал в Стокгольмский арбитраж иск против Украины из-за действия ограничений против дочернего банка в Украине Проминвестбанка.

В 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

99,09% акций ПИБа владеет российский Внешэкономбанк.

11 ноября 2019 Верховный Суд одобрил принудительную продажу Проминвестбанка.

В апреле-июне текущего года количество банковских отделений сократилось на 180 единиц до 8 269 отделений.

Тем временем, Проминвестбанк решил прекратить обслуживание физических лиц-предпринимателей.

Ранее система Mastercard изменила правила списывания денег с карт.