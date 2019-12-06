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06 декабря 2019, пятница, 10:43 10
Судебная власть 2019-12-06T10:44:04+02:00
Українські Новини
Суд начнет рассмотрение дела против Насалика на старый Новый год

Суд начнет рассмотрение дела против Насалика на старый Новый год

Босак Сергей
Насалик, НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд, Декларирование недостоверной информации
Насалик в Раде
Насалик в Раде

Высший антикоррупционный суд начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по недекларированию займа в размере 1,2 млн долларов 13 января 2020 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

"Назначить на 13 января 2020 в помещении Высшего антикоррупционного суда подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Насалика)", - говорится в решении.

Заседание назначено на 15:00.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование уголовного производства в отношении Насалика по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

В конце октября Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу для бывшего министра энергетики с использованием полиграфа, на что он дал свое согласие.

Больше новостей о: Насалик НАБУ САП Высший антикоррупционный суд Декларирование недостоверной информации

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