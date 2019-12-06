Суд начнет рассмотрение дела против Насалика на старый Новый год

Высший антикоррупционный суд начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по недекларированию займа в размере 1,2 млн долларов 13 января 2020 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

"Назначить на 13 января 2020 в помещении Высшего антикоррупционного суда подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Насалика)", - говорится в решении.

Заседание назначено на 15:00.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование уголовного производства в отношении Насалика по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

В конце октября Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу для бывшего министра энергетики с использованием полиграфа, на что он дал свое согласие.