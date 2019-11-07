САП передала в суд обвинение экс-министра энергетики Насалика

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинение бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который ранее согласился пройти проверку на полиграфе, в недекларировании заема в размере 1,2 млн долларов.

О этом говорится в сообщении САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - сказано в нем.

Обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование уголовного производства в отношении Насалика по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

Ранее Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области.

ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.

Ранее суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.