подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
07 ноября 2019, четверг, 14:32 36
Судебная власть 2019-11-07T14:33:18+02:00
Українські Новини
САП передала в суд обвинение экс-министра энергетики Насалика

САП передала в суд обвинение экс-министра энергетики Насалика

Суд, Обвинение, САП, Игорь Насалик
Игорь Насалик. Фото: focus.ua
Игорь Насалик. Фото: focus.ua

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинение бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который ранее согласился пройти проверку на полиграфе, в недекларировании заема в размере 1,2 млн долларов.

О этом говорится в сообщении САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - сказано в нем.

Обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование уголовного производства в отношении Насалика по подозрению в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.

Ранее Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области.

ГПУ поручила НАБУ расследовать недостоверное декларирование информации министром Игорем Насаликом.

Ранее суд отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против Насалика из-за возможной растраты госсредств.

Больше новостей о: Суд Обвинение САП Игорь Насалик

Архив
Новости
Польша подарила гражданство украинцу, спасшему в ДТП людей 15:46
Программное обеспечение от налоговой и его обслуживание будет бесплатным, - Верланов 15:28
Волкер просил не преследовать Порошенко, - показания Тейлора 15:16
Макрон заявил, что у НАТО "умер мозг" 15:15
CIG R & D LAB: пять новых проектов в Одесской политехнике 14:55 Пресс-релиз
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
Лайфхак для владельцев "евроблях": как работает калькулятор растаможки авто 06:20
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok