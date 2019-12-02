Романтическое настроение и контроль трат: прогноз астрологов на 3-5 декабря

Первые дни декабря станут для многих знаков напряженными и сложными. Кому-то удастся обуздать дикую энергию, а кто-то будет вынужден мириться с положением дел, ничего не предпринимая. Самое главное - четко знать и понимать, чего вам ожидать от первой недели зимы. О том, каково будет победителям и побежденным 3-5 декабря, рассказала астропсихолог Ольга Иванова.

3-5 декабря Луна в Рыбах. И потому начало декабря - это прекрасное время для романтических знакомств и устройства личной жизни.

Козероги, Рыбы и Девы могут не беспокоиться о том, где и как завести нужные приятные знакомства. Нужное время само идет к вам в руки и направляет вас навстречу вашему счастью.

Тельцам, Львам, Водолеям и Скорпионам, возможно, просто некогда заниматься такими глупостями, так как они сейчас активно решают проблемы, поставленные в октябре-ноябре. Однако, при должном усердии 3-5 декабря принесут этим знакам возможность совершить полезные и важные покупки, заняться собой и запланировать отдых.

Раки в эти дни легче всех будут справляться с делами. Но необходимо контролировать траты, они могут быть импульсивными. Самоконтроль понадобится и в отношениях, однако, с этим у Раков проблем не будет.

Близнецы, Стрельцы, а также некоторые Рыбы и Девы могут ненадолго выпасть из рабочего графика по причине рассеянности и невнимательности, но это временное явление. Этим знакам нужно помнить, что январь может быть сложнее и постараться закончить все важные дела в декабре.

Для Овнов и Весов период больше нейтральный, не связанный с какими-либо особыми сложностями ни в одной из сфер.

Ранее Українські Новини также рассказали о том, что нужно успеть сделать в первую неделю декабря, чтобы весь год был хорошим и урожайным.