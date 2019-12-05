Зниклі без вісти в одеській пожежі дзвонили рідним з палаючого будинку і прощалися

Начальник Головного управління поліції Одеської області розповів сьогодні на брифінгу, що деякі зі зниклих без вести в пожежі в коледжі Одеси дзвонили родичам перед тим, як перестали виходити на зв'язок. Про це повідомляє Думська.

Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії, останній раз розмовляла з чоловіком в 10:12 повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.

Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р., студент. Зв'язувався з матір'ю у 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

Пьяночкина Катерина 2003 р. студентка. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа, залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.

Александров Борис Георгійович, 1958 р., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретар Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила про допомогу.

Тарасова Наталія Василівна, 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. В 10:00 пов'язувалася з дочкою і повідомила, що знаходиться в коледжі.

Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами в 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.

Також серед зниклих -: Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р., студентка; Чугунникова Людмила Михайлівна 2001 р., студентка; Катышевская Вероніка Дмитрівна 1955 р. н., співробітниця бухгалтерії коледжу; Третьякова Наталія Олексіївна, завідуюча відділенням коледжу, викладач; Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р., викладач; Іванович Галина Валентинівна, 1954 р., співробітниця ІНДЕКС НАН України; Беженарь Олена Валеріївна 1995 р. н., лаборант; Соловей Віра Дмитрівна, 1951 р. н.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними, жертвами пожежі стали 26 осіб. За версією журналіста Юрія Ткачова, причинами пожежі стали обігрівач і стара будівля, проведення якого не витримала напруги.