Пожар в Одессе: количество пострадавших возросло до 26

1 человек погиб и 26 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.



Госпитализированы 26 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и 6 пожарных.



Еще 1 пострадавшая, 17-летняя студентка колледжа, умерла в городской больнице №1.

По словам замначальника управления организации досудебного расследования следственного управления Нацполиции Александра Ковтуна, поступила информация об установлении места нахождения еще 15 человек.



Все городские медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности для принятия пострадавших — как тех, которых доставляет "скорая помощь", так и тех, кто будет обращаться самостоятельно.



Как сообщали Українські Новини, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.



Также полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.



Тем временем, из-за пожара Одесса объявила траур на два дня.