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04 декабря 2019, среда, 22:52 28
Общество 2019-12-04T23:30:01+02:00
Українські Новини
Пожар в Одессе: количество пострадавших возросло до 26

Пожар в Одессе: количество пострадавших возросло до 26

ГосЧС, Одесса, пострадавшие, Одесский колледж, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

1 человек погиб и 26 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Госпитализированы 26 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и 6 пожарных.

Еще 1 пострадавшая, 17-летняя студентка колледжа, умерла в городской больнице №1.

По словам замначальника управления организации досудебного расследования следственного управления Нацполиции Александра Ковтуна, поступила информация об установлении места нахождения еще 15 человек.

Все городские медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности для принятия пострадавших — как тех, которых доставляет "скорая помощь", так и тех, кто будет обращаться самостоятельно.

Как сообщали Українські Новини, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Также полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.

Тем временем, из-за пожара Одесса объявила траур на два дня

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