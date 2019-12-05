Рада отказалась назначить "слугу народа" Ясько председателем международного комитета

Верховная Рада отказалась назначить председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутата Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко (оба - фракция "Слуга народа").За принятие проекта постановления №2534 проголосовали 186 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.Председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") отметил, что Яременко подал заявление об увольнении по собственному желанию.В частности, проект постановления поддержали 174 депутатов от "Слуги народа", сам Яременко также голосовал "за". Кроме того, Рада назначила депутата от "Слуги народа" Александра Копиленко членом комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений вместо Ивана Калаура ("Слуга народа"), которого парламент назначил членом комитета по вопросам правовой политики.Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.11 ноября "Слуга народа" заявила о намерении поддержать отставку Яременко с должности председателя международного комитета.Кроме того, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.