Рада отказалась назначить "слугу народа" Ясько председателем международного комитета

Верховная Рада отказалась назначить председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутата Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко (оба - фракция "Слуга народа").

За принятие проекта постановления №2534 проголосовали 186 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Председатель комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") отметил, что Яременко подал заявление об увольнении по собственному желанию.



В частности, проект постановления поддержали 174 депутатов от "Слуги народа", сам Яременко также голосовал "за".



Кроме того, Рада назначила депутата от "Слуги народа" Александра Копиленко членом комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений вместо Ивана Калаура ("Слуга народа"), которого парламент назначил членом комитета по вопросам правовой политики.



Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.



11 ноября "Слуга народа" заявила о намерении поддержать отставку Яременко с должности председателя международного комитета.



Кроме того, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.