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05 грудня 2019, четвер, 16:55 17
Зовнішня політика 2019-12-05T17:45:02+02:00
Українські Новини
У Казахстані художник порівняв Токаєва з ослом після його заперечення про анексію Криму

У Казахстані художник порівняв Токаєва з ослом після його заперечення про анексію Криму

Казахстан, Президент Токаєв, анексія Криму

Промова Президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про заперечення анексії Криму Росією, викликала бурхливі реакції в соціальних мережах і стурбувала не тільки України, але й самих жителів Казахстану. Після промови Токаєва про Крим, казахстанський художник прийшов під посольство України в Нур-Султана і приніс вибачення від усього Казахстану. Про це передає "Радіо Азаттик".

5 грудня художник Асхат Ахмедьяров прийшов до будівлі посольства України в Нур-Султан з плакатом з написом українською мовою "Вибачте за нього" і зображенням голови осла. Видання повідомляє, що активіста практично відразу схопили співробітники спеціалізованої служби охорони.

 

Охорона не дозволила художнику розгорнути плакат під стінами посольства. Його не затримували, але забрали плакат. Представники посольства відмовилися коментувати подію журналістам.

Пізніше, на своїй сторінці в Facebook художник написав, про те, що йому не дали провести одиночний пікет біля посольства України, зазначивши, що хотів принести ("наші") вибачення, тобто від усього народу Казахстану за промову глави держави про анексії Криму Росією.

Скриншот:facebook.com/artaskhatСкриншот:facebook.com/artaskhat

Напис на плакаті Ахмедьярова, найімовірніше, є відсиланням до заяви голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва застосував кримсько-татарскою прислів'я "Dedelerımız йдеться edı: eşekten at olmaz" ("Наші діди говорили: осел не стане конем").

Скриншот:facebook.com/dogrujolСкриншот:facebook.com/dogrujol

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відреагував на те, що Apple в додатку "Погода" називає Крим російською територією.

Також непереможний український боксер Олександр Усик розповів про своє ставлення до анексії Криму. Він розповів, що після анексії відвідувати Крим стало незручно.

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