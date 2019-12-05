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05 декабря 2019, четверг, 15:40 574
Жизнь 2019-12-05T16:30:02+02:00
Українські Новини
Производители выпустили расширение для Google, которое показывает скрытые лайки в Instagram

Производители выпустили расширение для Google, которое показывает скрытые лайки в Instagram

Instagram, Лайки в Instagram, Социальные сети, Google
Социальные сети. Instagram.Фото: pixabay.
Социальные сети. Instagram.Фото: pixabay.

После того, как в ноябре Instagram решил попробовать на испытательной основе скрывать лайки под постами пользователей, на данный момент в сетях появилось специальное расширение для Google Chrome, которое показывает скрытые лайки в социальной сети. Об этом передает Socialinsider.

 

В частности, подобная программа после установки позволит пользователям видеть количество лайков и комментариев рядом с каждой записью. Поскольку это браузерное расширение, оно работает только в веб-версии Instagram.

Скачать расширение можно бесплатно по ссылке.

Издане TechCrunch протестировали программу и подтвердили, что она работает.

"На серверы Socialinsider не посылается никаких данных", — рассказали изданию в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее Facebook также принял решение попробовать скрывать лайки под остами пользователей. 

Кроме того, администрация Instagram заявила о намерениях ограничить просмотр постов о диетах и пластических операциях для подростков. 

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