Производители выпустили расширение для Google, которое показывает скрытые лайки в Instagram

После того, как в ноябре Instagram решил попробовать на испытательной основе скрывать лайки под постами пользователей, на данный момент в сетях появилось специальное расширение для Google Chrome, которое показывает скрытые лайки в социальной сети. Об этом передает Socialinsider.

Great news! Socialinsider is bringing back Instagram likes and comments. ❤️😍✨Download the FREE Chrome extension👏: https://t.co/w1gMzzAoce — Socialinsider (@socialinsiderio) 21 ноября 2019 г.

В частности, подобная программа после установки позволит пользователям видеть количество лайков и комментариев рядом с каждой записью. Поскольку это браузерное расширение, оно работает только в веб-версии Instagram.

Скачать расширение можно бесплатно по ссылке.

Издане TechCrunch протестировали программу и подтвердили, что она работает.

"На серверы Socialinsider не посылается никаких данных", — рассказали изданию в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее Facebook также принял решение попробовать скрывать лайки под остами пользователей.

Кроме того, администрация Instagram заявила о намерениях ограничить просмотр постов о диетах и пластических операциях для подростков.