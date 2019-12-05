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05 декабря 2019, четверг, 14:58 573
Происшествия 2019-12-05T15:15:01+02:00
Українські Новини
Из-за сильного задымления из лицея в Кривом Роге срочно эвакуировали учеников и сотрудников

Из-за сильного задымления из лицея в Кривом Роге срочно эвакуировали учеников и сотрудников

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5 декабря в Долгинцевском районе Кривого Рога загорелся лицей. Происшествие случилось в лицее №81 на улице Симонова около 10:40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учеников и 70 человек персонала лицея эвакуировали. Об этом сообщает Первый городской

На место происшествия прибыли три бригады спасателей, а также несколько бригад медиков. Жертв и пострадавших удалось избежать. На данный момент огнеборцы ликвидировали возгорание.

Со слов директора лицея №81 Анны Гетьман, замыкание произошло в щитовой на 3-м этаже, что стало причиной сильного задымления. Оттуда эвакуировали всех детей. Здания лицея обесточили, ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Всего эвакуировали 800 учеников и 70 человек персонала. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Ранее стало известно, что ГосЧС ликвидировала пожар в одесском колледже.

Также в СМИ сообщали, что пожар в одесском колледже начался из-за обогревателя.

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