В числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН

Директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров находится среди 14 пропавших без вести в следствии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря.

Об этом говорится в сообщении министра образования и науки Анны Новосад на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Безвестно пропавшими есть 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница Института Галина Иванович", - сказано в нем.

Также она сообщила, что в 13:00 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов колледжа в другие здания.

Новосад отметила, что Миноборазования работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже несмотря на страшную трагедию продолжался и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, жертвами пожара стали 29 человек. По версии журналиста Юрия Ткачева, причинами пожара стали обогреватель и старое здание, проводка которого не выдержала напряжения.