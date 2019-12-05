подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 12:45 732
Происшествия 2019-12-05T13:15:02+02:00
Українські Новини
В числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН

В числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН

Одесса, Одесский колледж, пострадавшие, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

Директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров находится среди 14 пропавших без вести в следствии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря.

Об этом говорится в сообщении министра образования и науки Анны Новосад на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Безвестно пропавшими есть 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница Института Галина Иванович", - сказано в нем.

Также она сообщила, что в 13:00 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов колледжа в другие здания.

Новосад отметила, что Миноборазования работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже несмотря на страшную трагедию продолжался и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, жертвами пожара стали 29 человек. По версии журналиста Юрия Ткачева, причинами пожара стали обогреватель и старое здание, проводка которого не выдержала напряжения.

Больше новостей о: Одесса Одесский колледж пострадавшие Пожар

Архив
Новости
Руководство аэропорта "Киев" планирует расширить взлетно-посадочную полосу 12:55
Львовский облсовет принял бюджет-2020 12:45
В числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН 12:45
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Полиция изъяла взрывчатку и боеприпасы у мужчины около ж/д вокзала во Львове 12:23
больше новостей
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok