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05 грудня 2019, четвер, 12:45 28
Події 2019-12-05T15:15:03+02:00
Українські Новини
В числі зниклих безвісти в пожежі в Одесі директор інституту НАН

В числі зниклих безвісти в пожежі в Одесі директор інституту НАН

Одеса, Одеський коледж, постраждалі, пожежа
Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров знаходиться серед 14 зниклих безвісти у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня.

Про це йдеться у повідомленні міністра освіти і науки Ганни Новосад на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Безвісно зниклими є 14 осіб, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров і працівниця Інституту Галина Іванович", - сказано в ньому.

Також вона повідомила, що о 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів коледжу в інші будівлі.

Новосад зазначила, що Миноборазования працює над тим, щоб навчальний процес у коледжі незважаючи на страшну трагедію тривав і учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив владі Одеси забезпечити допомогу потерпілим внаслідок пожежі в Одеському коледжі і швидше з'ясувати обставини трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними, жертвами пожежі стали 26 осіб. За версією журналіста Юрія Ткачова, причинами пожежі стали обігрівач і стара будівля.

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