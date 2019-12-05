В числі зниклих безвісти в пожежі в Одесі директор інституту НАН

Директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров знаходиться серед 14 зниклих безвісти у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня. Про це йдеться у повідомленні міністра освіти і науки Ганни Новосад на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Безвісно зниклими є 14 осіб, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров і працівниця Інституту Галина Іванович", - сказано в ньому. Також вона повідомила, що о 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів коледжу в інші будівлі. Новосад зазначила, що Миноборазования працює над тим, щоб навчальний процес у коледжі незважаючи на страшну трагедію тривав і учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив владі Одеси забезпечити допомогу потерпілим внаслідок пожежі в Одеському коледжі і швидше з'ясувати обставини трагедії. Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними, жертвами пожежі стали 26 осіб. За версією журналіста Юрія Ткачова, причинами пожежі стали обігрівач і стара будівля.