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05 грудня 2019, четвер, 11:05 20
Кабмін 2019-12-05T12:15:01+02:00
Українські Новини
Українці зможуть комунікувати з держорганами через звичайні месенджери

Українці зможуть комунікувати з держорганами через звичайні месенджери

Дмитро Дубілет, Месенджер, Держслужбовці, Кабмін
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

Кабінет міністрів України запускає нові проекти, серед яких, крім електронного перепису населення, в черзі стоїть забезпечення взаємодії державних органів та громадян через популярні месенджери.

Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через популярні месенджери. Через ті ж месенджери, якими ви користуєтеся щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - написав він.

Він зазначив, що це рішення знизить вартість одного контакту і дозволить якісніше обслуговувати громадян.

Міністр також повідомив про те, що Кабмін запускає пілотний проект, який дозволить державним службовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць.

Це рішення дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, але і в регіонах, при цьому Кабмін має намір акцентувати свою увагу на тих регіонах, де найважче знайти роботу.

На думку Дубілета, це може бути одним з варіантів працевлаштування для тих, хто потрапив під масову оптимізацію.

Також він зазначив, що на відміну від телефонного дзвінка, відповіді з допомогою паперового документа або візиту з допомогою використання месенджера Кабмін зможе відстежувати випадки неякісних консультацій.

Дубілет зазначив, що днями Кабмін запустить перші чат-консультації для Міністерства соціальної політики.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців. Також Кабінет Міністрів має намір запровадити електронні довіреності з метою дати можливість швидко пересилати документ поштою або за допомогою месенджера у випадку терміновості.

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