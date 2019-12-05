В МВД рассказали во сколько обойдется восстановление водительских прав онлайн

В связи со сменой правил выдачи воительских удостоверений в Украине, гражданам стала доступна функция восстановления утраченных прав онлайн. Стоимость услуги обойдется украинцам в 201 гривну.Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, информирует пресс-служба МВД Украины."Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас, как гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы лишились удостоверения, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", - сказал он.Замминистра добавил, что для того, чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете."Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", - сказал Гончаров. Действия в случае потери водительского удостоверения. Инфографика: Facebook\/МВД Украины Как сообщали Українські Новини, с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор. Ранее Кабмин принял решение ввести электронные водительские права и техпаспорта в тестовом режиме. Для этого будет использоваться приложение "Дія".