В МВД рассказали во сколько обойдется восстановление водительских прав онлайн

В связи со сменой правил выдачи воительских удостоверений в Украине, гражданам стала доступна функция восстановления утраченных прав онлайн. Стоимость услуги обойдется украинцам в 201 гривну.



Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, информирует пресс-служба МВД Украины.



"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас, как гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы лишились удостоверения, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", - сказал он.



Замминистра добавил, что для того, чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете.



"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", - сказал Гончаров.

Действия в случае потери водительского удостоверения. Инфографика: Facebook/МВД Украины

Как сообщали Українські Новини, с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

Ранее Кабмин принял решение ввести электронные водительские права и техпаспорта в тестовом режиме. Для этого будет использоваться приложение "Дія".