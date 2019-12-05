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05 грудня 2019, четвер, 09:15 25
Суспільство 2019-12-05T12:15:02+02:00
Українські Новини
Пожежа в Одесі: з'явилися нові дані про постраждалих

Пожежа в Одесі: з'явилися нові дані про постраждалих

Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Постраждалі у пожежі
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС
Пожежа в одеському коледжі. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 5 грудня, з'явилися нові дані про постраждалих пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Так, кількість постраждалих збільшилася до 27. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що станом на 6:45 відкритого вогню не спостерігається, а рятувальники гасять окремі осередки тління в будівлі.

Крім того, спостерігається обвалення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

"В результаті пожежі 1 людина загинула та 27 осіб постраждали (з них 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС). До ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 чол. особового складу та 16 од. техніки ДСНС. На місці працює оперативна група і психологи ГУ ДСНС України", - йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо про 26 постраждалих.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники назвали ще одну можливу причину масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загоряння ймовірно відбулося через несправноий подовжувач.

Тим часом Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

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