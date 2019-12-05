США можуть виділити Україні $250 млн на оборонну сферу

Президент США Дональд Трамп в зв'язку з нещодавнім припинення фінансування військової допомоги Україні, в проект бюджету на 2021 фінансовий рік запропонував виділити щонайменше $250 млн на допомогу у сфері безпеки і оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.

Про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, повідомляє американське видання Defense News.

"Якщо Конгрес затвердить (проект бюджету) і виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми прогнозуємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив чиновник.

Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки такі оголошення робляться перед офіційним представленням проекту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися по лінії Пентагону для України в цьому році, були надані майже в повному обсязі - з виключенням $8,5 млн, які будуть виділені пізніше.

За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань в 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проект бюджету на 2021 фінансовий рік.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Україна і США узгодили умови протитанкових ракетних комплексів Javelin. Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.