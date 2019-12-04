Регламентный комитет рекомендует Раде назначить Ясько председателем международного комитета вместо Яременко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует парламенту назначить председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам международного сотрудничества и межпарламентскому сотрудничеству вместо Богдана Яременко (оба - "Слуга народа").

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.



Председатель комитета Сергей Кальченко ("Слуга народа") отметил, что Яременко предоставил заявление об увольнении по собственному желанию.



Таким образом, Рада может проголосовать за смену председателя международного комитета.



Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.



В сентябре Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ.



Тем времнем, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.