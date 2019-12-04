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04 декабря 2019, среда, 22:31 70
Политика 2019-12-04T22:32:16+02:00
Українські Новини
Регламентный комитет рекомендует Раде назначить Ясько председателем международного комитета вместо Яременко

Регламентный комитет рекомендует Раде назначить Ясько председателем международного комитета вместо Яременко

Регламентный комитет, Рада 9 созыва, Богдан Яременко, Елизавета Ясько
Елизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook
Елизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует парламенту назначить председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам международного сотрудничества и межпарламентскому сотрудничеству вместо Богдана Яременко (оба - "Слуга народа").

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українські Новини.

Председатель комитета Сергей Кальченко ("Слуга народа") отметил, что Яременко предоставил заявление об увольнении по собственному желанию.

Таким образом, Рада может проголосовать за смену председателя международного комитета.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.

В сентябре Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ

Тем времнем, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.

Больше новостей о: Регламентный комитет Рада 9 созыва Богдан Яременко Елизавета Ясько

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