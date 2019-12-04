Зеленского благословили перед "нормандским форматом"

Представители церквей и религиозных конфессий Украины на встрече в Офисе Президента благословили Владимира Зеленского перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Франции и Германии).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят священники.

В связи с переговорами лидеров стран "нормандского формата" Президент призвал их поддержать мирные инициативы украинской стороны.

"Мы - разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас", - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокировки встречи "нормандской четверки" появилась возможность начать диалог.

Зеленский подчеркнул, что ему важно услышать советы.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали Президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах.

Отдельно Президент акцентировал внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий поддержал мирные инициативы. По его словам, вопрос необходимо решать путем диалога.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко тоже поддержал проведение встречи в "нормандском формате", Трамп также верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса.

Кроме того, Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).