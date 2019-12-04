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04 грудня 2019, середа, 18:20 19
Зовнішня політика 2019-12-04T18:45:03+02:00
Українські Новини
Президент Казахстану заперечує анексію Криму Росією: у МЗС України відреагували

Президент Казахстану заперечує анексію Криму Росією: у МЗС України відреагували

українсько-російські відносини, Казахстан, анексія Криму, Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: instagram.сом/tokayev_online
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: instagram.сом/tokayev_online

Україна стурбована запереченням Президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим анексії Криму Росією.

Про це йдеться повідомленні Міністерства закордонних справ України з посиланням на слова офіційного представника МЗС Катерини Зеленко.

"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання Президента Республіки Казахстану Касим-Жомарт Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга.

Водночас, Україна вважає, що слова Президента Казахстану суперечать принципам українсько-казахстанських відносин, заснованих на довірі, повазі незалежності, державного суверенітету, територіальній цілісності та непорушності кордонів, а також міжнародно-визнаної позиції, закріпленою в резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 27 березня 2014 року.

За словами Зеленко, особливо прикро, що такі слова Президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), - організації, членами якої є обидві країни, а одним із основних принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага суверенітету і територіальної цілісності держав.

У повідомленні наголошується, що казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші.

Токаєв в інтерв'ю Deutsche Welle напередодні свого візиту в Німеччину, запланованого на 5-6 грудня, сказав, що не називає те, що сталося в Криму, анексією.

"По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, то сталося. Анексія - це дуже тяжке слово щодо Криму", - сказав він.

При цьому він зазначив, що у Казахстану абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар виступає за розслідування висловлювань голови Державної Думи Росії В'ячеслава Володіна про загрози виходу областей зі складу України.

27 листопада міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко відреагував на те, що Apple у застосунку "Погода" називає Крим російською територією.

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