В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица"

Исполнительный комитет Запорожского городского совета в пятницу запустил туристический троллейбусный маршрут №1 на остров Хортица, где находится одноименный Национальный заповедник.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Маршрут будут обслуживать троллейбусы на автономном ходу.

"Троллейбусный маршрут №1 "Пл. Профсоюзов - Турбаза "Хортица"… На нем будут курсировать 2 новых троллейбуса с автономным ходом. Часть маршрута они будут проезжать без контактной сети, а во время движения - заряжаться от нее. Стоимость проезда, как и на других троллейбусных маршрутах, составит 4 грн", - написал он.

Маршрут пролегает из центрального Вознесеновского района (площадь Профсоюзов) по центральной улице - проспекту Соборному, через ДнепроГЭС и арочный мост на остров Хортица.

Ежедневно будет совершаться 5 рейсов в направлении Хортицы и 5 - в обратном.

За движением троллейбуса можно следить через мобильное приложение DozoR City.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожский городской совет разрешил своему коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" купить в лизинг 5 троллейбусов на автономном ходу для транспортного сообщения с островом Хортица в 2019 году.