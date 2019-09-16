В Днипре запустили троллейбус на левый берег за 1 гривну/поездка

Днипровский городской совет ввел в эксплуатацию троллейбусный маршрут №14 на левый берег за 1 гривну\/поездка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель горсовета.\r\nТроллейбусный маршрут №14 запустили на жилмассив Солнечный, он проходит через Новый мост.\r\nСтоимость проезда составит 1 гривну за поездку до 10 октября, после – 4 гривны.\r\nЕжемесячно данным маршрутом будут пользоваться около 115 тыс. пассажиров.\r\nКак сообщали Українські Новини, коммунальные службы Днипра полностью, включая пешеходов и велосипедистов, перекрывал Новый мост из-за реконструкции с 21 августа до 14 сентября. Перекрытие было связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности. Предварительно, финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.\r\n7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста 14 сентября.\r\nКроме того, в Днипре запретили громкую музыку после 22:00.