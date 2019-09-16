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16 сентября 2019, понедельник, 20:26 42
Транспорт 2019-09-16T20:47:00+03:00
Українські Новини
В Днипре запустили троллейбус на левый берег за 1 гривну/поездка

В Днипре запустили троллейбус на левый берег за 1 гривну/поездка

Днипровский городской совет ввел в эксплуатацию троллейбусный маршрут №14 на левый берег за 1 гривну/поездка.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель горсовета.

Троллейбусный маршрут №14 запустили на жилмассив Солнечный, он проходит через Новый мост.

Стоимость проезда составит 1 гривну за поездку до 10 октября, после – 4 гривны.

Ежемесячно данным маршрутом будут пользоваться около 115 тыс. пассажиров.

Как сообщали Українські Новини, коммунальные службы Днипра полностью, включая пешеходов и велосипедистов, перекрывал Новый мост из-за реконструкции с 21 августа до 14 сентября. Перекрытие было связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности. Предварительно, финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.

7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.

Ранее Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста 14 сентября.

Кроме того, в Днипре запретили громкую музыку после 22:00.

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