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04 декабря 2019, среда, 15:57 1472
Судебная власть 2019-12-04T15:57:37+02:00
Українські Новини
ГБР разрешили изъять в НАБУ копии документов по делу хищений в "оборонке"

ГБР разрешили изъять в НАБУ копии документов по делу хищений в "оборонке"

Хищения в оборонной сфере, Коррупция в Минобороны
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять в Национальном антикоррупционном бюро копии документов по делу о хищениях в оборонном секторе.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд разрешил ГБР изъять копии документов, касающихся въезда/выезда транспортных средств на территорию "Киевского бронетанкового завода", а именно: журналы учета транспорта, который проходит через КПП, которые были изъяты на основании постановления решения суда и находятся во владении НАБУ.

Представитель НАБУ был против удовлетворения этого ходатайства ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

Также бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР.

Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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