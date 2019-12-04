ГБР разрешили изъять в НАБУ копии документов по делу хищений в "оборонке"

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять в Национальном антикоррупционном бюро копии документов по делу о хищениях в оборонном секторе.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд разрешил ГБР изъять копии документов, касающихся въезда/выезда транспортных средств на территорию "Киевского бронетанкового завода", а именно: журналы учета транспорта, который проходит через КПП, которые были изъяты на основании постановления решения суда и находятся во владении НАБУ.

Представитель НАБУ был против удовлетворения этого ходатайства ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

Также бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР.

Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.