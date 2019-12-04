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  • Опередили только Грузию и Молдову: исследование уровня образования в Украине показало шокирующие результаты
04 декабря 2019, среда, 11:22 30
Общество 2019-12-04T11:22:13+02:00
Українські Новини
Опередили только Грузию и Молдову: исследование уровня образования в Украине показало шокирующие результаты

Опередили только Грузию и Молдову: исследование уровня образования в Украине показало шокирующие результаты

Образование, Система образования, Алексей Гончарук, Анна Новосад
Школа
Школа

Исследование качества образования Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 показало недопустимо низкий уровень образования в Украине.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"25,9% учащихся достигли читательской грамотности, 36% - математической, 26,4% - естественнонаучной. Это означает, что ученики не могут без труда выполнить много элементарных упражнений по образовательной программе. Это недопустимо!" - написал он.

По его словам, PISA - это Doing Business, только для систем образования, который прослеживает уровень трех навыков: читательского, математического и естественнонаучного.

Он также, отметил, что в бюджете-2020 впервые появилась программа "Способная школа", в рамках которой выделено 3,5 млрд гривен на развитие опорных школ в сельской местности.

С 15 апреля по 30 мая 2018 года в 250 учебных заведениях 5,9 тыс. 15-летних учеников и студентов проходили 2-часовое тестирование, направленное на оценку уровня их читательской, математической и естественнонаучной грамотности.

Как заявила министр науки и образования Анна Новосад, результаты Украины целесообразно сравнивать с показателями референтных для Украины государств - стран с похожим социально-экономическим положением и культурно-исторической родством. 

"Референтными для Украины в отчете PISA-2018 являются Беларусь, Грузия, Эстония, Молдова, Польша, Словацкая Республика и Венгрия. В рейтинге референтных стран Украина опередила только Грузию и Молдову по всем трем показателям. А Эстония вообще вошла в топ-10 стран по рейтингу ОЭСР", - отметила Новосад.

Как сообщали Українськi Новини, на улучшение качества образования в школах выделели 1,9 млрд гривен.

Тем временем в украинских школах внедряют курс "Основы семьи", в котором рассказывается о христианстве и опасности добрачного секса.

Больше новостей о: Образование Система образования Алексей Гончарук Анна Новосад

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