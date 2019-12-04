В Сенате США назначили дату голосования по санкциям против России

В сентябре было приянто постановление Европейского Союза продлить санкции против России до 2020 года, а сейчас Комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России 11 декабря. Об этом сообщает Bloomber.

Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессию в отношении Украины.

В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина). В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским участием, банков, киберсектора и суверенного долга.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против юрлиц, причастных к разрушению объектов культурного наследия в Крыму.

Напомним, в случае выхода Украины из "минских соглашений", с России будут сняти все санкции.