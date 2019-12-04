У Сенаті США призначили дату голосування щодо санкцій проти Росії

У вересні було приянто постанова Європейського Союзу продовжити санкції проти Росії до 2020 року, а зараз Комітет Сенату США з міжнародних відносин планує провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії 11 грудня. Про це повідомляє Bloomber.

Повідомляється, що законопроект був внесений на розгляд Конгресу в лютому поточного року за втручання РФ в американські вибори і агресію щодо України.

В число авторів ініціативи увійшли сенатори Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерсі) і Ліндсі Грем (республіканець, штат Південна Кароліна). Зокрема, пропонується ввести обмеження проти російської суднобудівної галузі, сенатори також виступають за санкції проти енергетичних проектів з російською участю, банків, киберсектора і суверенного боргу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести санкції проти юросіб, причетних до руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму.

Нагадаємо, у разі виходу України "мінських угод", з Росії будуть зняття всі санкції.