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04 грудня 2019, середа, 10:24 11
Америка 2019-12-04T11:45:03+02:00
Українські Новини
У Сенаті США призначили дату голосування щодо санкцій проти Росії

У Сенаті США призначили дату голосування щодо санкцій проти Росії

Санкції проти Росії, Сенат США, Конгрес США, Санкції
Санкції проти Росії. Фото: oligarh.media
Санкції проти Росії. Фото: oligarh.media

У вересні було приянто постанова Європейського Союзу продовжити санкції проти Росії до 2020 року, а зараз Комітет Сенату США з міжнародних відносин планує провести голосування щодо законопроекту про санкції проти Росії 11 грудня. Про це повідомляє Bloomber.

Повідомляється, що законопроект був внесений на розгляд Конгресу в лютому поточного року за втручання РФ в американські вибори і агресію щодо України.

В число авторів ініціативи увійшли сенатори Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерсі) і Ліндсі Грем (республіканець, штат Південна Кароліна). Зокрема, пропонується ввести обмеження проти російської суднобудівної галузі, сенатори також виступають за санкції проти енергетичних проектів з російською участю, банків, киберсектора і суверенного боргу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести санкції проти юросіб, причетних до руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму.

Нагадаємо, у разі виходу України "мінських угод", з Росії будуть зняття всі санкції.

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