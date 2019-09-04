ЕС продлил на полгода персональные санкции против России

Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.\r\nОб этом в своем микроблоге Twitter написал представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, передают Українськi Новини.\r\n"На первом заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года", - сказано в сообщении.\r\nОн также отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС.\r\nТочицкий также выразил надежду, что новое руководство институтов ЕС также будет поддерживать Украину.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий приветствовал одобрение постоянными представителями стран ЕС продления санкций против России за аннексию Крыма.\r\n15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года.