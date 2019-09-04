ЕС продлил на полгода персональные санкции против России

Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, передают Українськi Новини.

"На первом заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС.

Точицкий также выразил надежду, что новое руководство институтов ЕС также будет поддерживать Украину.

Как сообщали Українськi Новини, ранее представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий приветствовал одобрение постоянными представителями стран ЕС продления санкций против России за аннексию Крыма.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года.