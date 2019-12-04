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04 декабря 2019, среда, 09:57 182
Происшествия 2019-12-04T09:58:57+02:00
Українські Новини
Пункт пропуска "Гнутово" будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электросети

Пункт пропуска "Гнутово" будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электросети

КПВВ, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электрической сети.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут", - сказано в нем.

Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Также указано, что работа КПВВ будет восстановлена в 8:00 6 декабря.

Как сообщали Українські Новини, 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС перешли на новый график работы.

на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост

Напомним, Разумков сообщил, что в разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады.

Больше новостей о: КПВВ КПВВ "Гнутово" Закрытие КПВВ Штаб ООС

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