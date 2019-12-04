Пункт пропуска "Гнутово" будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электросети

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области будет закрыт 5 декабря из-за ремонта электрической сети.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут", - сказано в нем.

Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Также указано, что работа КПВВ будет восстановлена в 8:00 6 декабря.

Как сообщали Українські Новини, 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС перешли на новый график работы.

на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост.

Напомним, Разумков сообщил, что в разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады.