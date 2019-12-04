Пункт пропуску "Гнутово" буде закритий 5 грудня через ремонт електромережі

Пункт пропуску "Гнутово" в Донецькій області буде закритий 5 грудня через ремонт електричної мережі.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутово" здійснюватися не будуть", - сказано в ньому.

Відзначається, що модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетину лінії розмежування.

Також зазначено, що робота КПВВ буде відновлена в 8:00 6 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС перейшли на новий графік роботи.

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст.

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