підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Пункт пропуску "Гнутово" буде закритий 5 грудня через ремонт електромережі
04 грудня 2019, середа, 09:57 12
Події 2019-12-04T10:00:24+02:00
Українські Новини
Пункт пропуску "Гнутово" буде закритий 5 грудня через ремонт електромережі

Пункт пропуску "Гнутово" буде закритий 5 грудня через ремонт електромережі

КПВВ, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Пункт пропуску "Гнутово" в Донецькій області буде закритий 5 грудня через ремонт електричної мережі.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутово" здійснюватися не будуть", - сказано в ньому.

Відзначається, що модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетину лінії розмежування.

Також зазначено, що робота КПВВ буде відновлена в 8:00 6 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС перейшли на новий графік роботи.

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст.

Нагадаємо, Разумков повідомив, що в розробки нового законопроекту про особливий статус Донбасу будуть брати участь всі фракції Ради.

Більше новин про: КПВВ КПВВ "Гнутове" Штаб ООС

Архів
Новини
Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій 11:24
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
Дубілет ініціює скасування облікових книг для фізосіб-підприємців 10:58
Рубль продовжує падати в обмінниках Києва 10:50
Долар і євро в київських обмінниках підскочили: курс валют на середу 10:25
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії 15:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok