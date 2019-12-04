В "Слуге народа" перепутали постановление по НАТО: правильный документ

Вчера, 3 декабря, в Верховной Раде прияли постановлением №2327, согласно которому Украина должна обратиться к НАТО с просьбой о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ), но произошла ошибка, о которой на Facebook странице сообщлил Егор Чернев.

Нардеп от "Слуги народа", глава Постоянной делегации Украины при Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной Рады опубликовали не тот текст заявления о курсе на Альянс.

"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра, но вы можете прочитать его здесь", - написал в Facebook и выложил правильный текст заявления.

Напомним, что в опубликованном на сайте Рады версии отмечается, что Верховная Рада призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантического совета НАТО и Генерального секретаря НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В версии, которую обнародовал Егор Чернев такой пункт отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный секретарь НАТО считает нецелесообразным возобновление Украиной заявки на ПДЧ в альянсе.



Также помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО.