У "Слуги народу" переплутали постанову по НАТО: правильний документ

Вчора, 3 грудня, у Верховній Раді прийняли постановою №2327, згідно з яким Україна повинна звернутися до НАТО з проханням про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ), але сталася помилка, про яку на Facebook сторінки сообщлил Єгор Чернєв.

Нардеп від "Слуги народу", голова Постійної делегації при Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що через технічні помилки на сайті Верховної Ради опублікували не той текст заяви про курс на Альянс.

"Черех технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18.00), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з'явиться лише завтра. А поки ви з ним можете ознайомитись тут", - написав у Facebook і виклав правильний текст заяви.

Нагадаємо, що в опублікованому на сайті Ради версії зазначається, що Верховна Рада закликає президента "забезпечити підготовку і подання до грудня 2019 року в Північноатлантичної ради та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміри України отримати План дій щодо членства в НАТО".

У версії, яку оприлюднив Єгор Чернєв такий пункт відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний секретар НАТО вважає недоцільним відновлення Україною заявки на ПДЧ в альянсі.

Також помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть до НАТО.