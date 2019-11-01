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01 ноября 2019, пятница, 17:14 184
Верховная Рада и партии 2019-11-01T17:25:31+02:00
Українські Новини
Генсек НАТО считает, что Украине нет смысла подавать заявку на получение плана действий по членству в альянсе

Генсек НАТО считает, что Украине нет смысла подавать заявку на получение плана действий по членству в альянсе

Украина, Нато, ПДЧ, Йенс Столтенберг, Генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО)  Йенс Столтенберг считает нецелесообразным возобновление Украиной заявки на получение плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде", передают Українськi Новини.

"Нет потребности с украинской стороны делать что-либо. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас, - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия... Эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - сказал он.

Столтенберг отметил, что заявка на ПДЧ уже была подана Украиной и нет смысла подавать ее заново.

"Зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это является самым быстрым путем, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - сказал он.

Генсек напомнил что еще в 2008 году НАТО поддержало стремление Украины к членству в альянсе и с тех пор помогает достичь необходимых критериев.

"Мы тогда договорились, что Украина станет членом НАТО - хоть и не определили время, когда это произойдет. Этот подход действует до сих пор, мы поддерживаем это решение... Проблемой является не соблюдение формальностей, а реальность. Когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - сказал он.

При этом он подтвердил, что ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Также НАТО дало Украине 40 миллионов на кибероборону и реабилитацию. 

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