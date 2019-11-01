Генсек НАТО считает, что Украине нет смысла подавать заявку на получение плана действий по членству в альянсе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает нецелесообразным возобновление Украиной заявки на получение плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде", передают Українськi Новини.



"Нет потребности с украинской стороны делать что-либо. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас, - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия... Эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - сказал он.



Столтенберг отметил, что заявка на ПДЧ уже была подана Украиной и нет смысла подавать ее заново.



"Зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это является самым быстрым путем, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - сказал он.



Генсек напомнил что еще в 2008 году НАТО поддержало стремление Украины к членству в альянсе и с тех пор помогает достичь необходимых критериев.



"Мы тогда договорились, что Украина станет членом НАТО - хоть и не определили время, когда это произойдет. Этот подход действует до сих пор, мы поддерживаем это решение... Проблемой является не соблюдение формальностей, а реальность. Когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены", - сказал он.



При этом он подтвердил, что ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Также НАТО дало Украине 40 миллионов на кибероборону и реабилитацию.