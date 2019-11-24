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24 ноября 2019, воскресенье, 13:43 928
Внешняя политика 2019-11-24T13:48:23+02:00
Українські Новини
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО

Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО

Нато, вступление в НАТО, Дональд Трапм, война с Россией
штаб-квартира НАТО
штаб-квартира НАТО

Вопрос о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) не стоит на повестке дня из-за военного конфликта с Россией, несмотря на то, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.

Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Робер О’Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе, пишет "Новое время".

По его мнению, вопрос вступления Украины в НАТО в альянс не может рассматривать, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что альянс не хочет конфликта с РФ.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс — ред.) Сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас…, которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО заключается в том, предотвратить и сдерживать войну с Россией", — заявил О’Брайен.

Как сообщали Українські Новини,  Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с НАТО.

В 2018 году в НАТО также заявляли, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.  

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