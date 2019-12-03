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03 декабря 2019, вторник, 22:06 622
Внешняя политика 2019-12-03T22:07:19+02:00
Українські Новини
Рада призвала Зеленского подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО

Рада призвала Зеленского подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО

Рада 9 созыва, Владимир Зеленский, ПДЧ, Нато
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Верховная Рада призвала Президента Владимира Зеленского подать в декабре 2019 года заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора (НАТО).

За принятие проекта постановления №2327 в целом проголосовали 284 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Парламентарии призвали Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.

Рада также уполномочила председателя парламента Дмитрия Разумкова на подписание документов, совместно с Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.

Кроме этого, Рада призвала к парламенты стран-членов НАТО поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО. Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Европейская солидарность".

Как сообщали Українські Новини, Генеральный секретарь НАТО считает нецелесообразным возобновление Украиной заявки на ПДЧ в альянсе.

Также помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО

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