Рада призвала Зеленского подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО

Верховная Рада призвала Президента Владимира Зеленского подать в декабре 2019 года заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора (НАТО).

За принятие проекта постановления №2327 в целом проголосовали 284 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Парламентарии призвали Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.



Рада также уполномочила председателя парламента Дмитрия Разумкова на подписание документов, совместно с Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.



Кроме этого, Рада призвала к парламенты стран-членов НАТО поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО. Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Европейская солидарность".



Как сообщали Українські Новини, Генеральный секретарь НАТО считает нецелесообразным возобновление Украиной заявки на ПДЧ в альянсе.



Также помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО.