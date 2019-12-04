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04 декабря 2019, среда, 08:34 1831
Происшествия 2019-12-04T08:52:56+02:00
Українські Новини
В центре Киева пожар вспыхнул в элитной новостройке

В центре Киева пожар вспыхнул в элитной новостройке

Пожар, Киев, новостойка, ГосЧС
Илюстративное фото пожарных. Фото: pexel
Илюстративное фото пожарных. Фото: pexel

После недавнего серьезного пожара в киевском детском саду, сегодня ночью в центре столицы в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" вспыхнуло здание. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, на месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Информация о пострадавших уточняется.

"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

В снятом на видео с места событий видно, что загорелся последний этаж многоэтажного дома. 

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября в Киеве произошел пожар повышенной сложности, в котором сгорел частный дом на Печерске. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы локализовать и ликвидировать пожар.

Накануне в столице загорелось здание бизнес-центра, а ранее ночью горел кофейный киоск возле жилого дома, а также большой частный дом с деревянной крышей полыхал в Голосеевском районе Киева.

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