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03 декабря 2019, вторник, 19:50 2897
Силовые структуры 2019-12-03T21:15:01+02:00
Українські Новини
Задержание экс-депутата Онищенко: почему он оказался в Германии

Задержание экс-депутата Онищенко: почему он оказался в Германии

Задержание, Германия, Александр Онищенко
Онищенко Александр Фото: welt
Онищенко Александр Фото: welt

Бывший депутат Александр Онищенко, которого во вторник задержали в Германии, собирался вернуться в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что Онищенко действительно рассматривал такую возможность. И находился по этому поводу в переговорном процессе с украинскими властями.

Речь шла о том, что он пойдет на сделку со следствием и даст показания по поводу роли Порошенко в том деле, по которому проходит экс-глава ГФС Насиров (по рассрочке по налогам для компаний Онищенко, которую Насиров, по одной из версий, дал по команде Порошенко).

Как отмечается в сообщении, пока нельзя точно утверждать, что его задержание - это многоходовка, связанная с реализацией этого сценария.

По данным "Страны", с 30 ноября Онищенко потерял право на пребывание в Испании (ранее он отказался от процедуры получения там политубежища), а потому мог быть задержан, когда передвигался по Европе. В том числе и в Германии, где у него есть поместье.

Как сообщали Українськi Новини, Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.


Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

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