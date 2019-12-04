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04 декабря 2019, среда, 06:56 379
Общество 2019-12-04T08:15:01+02:00
Українські Новини
В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании

В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании

МОН, Минобразования, Диплом, Получение диплома
Получение диплома.Фото: ofwat.gov.uk
Получение диплома.Фото: ofwat.gov.uk

Представители Министерства образования Украины рассказали о правах выпускников высших учебных заведений, в частности, о важности своевременной выдачи дипломов для того, чтобы у выпускников была свободная возможность дальнейшего выбора заведения для продолжения обучения. Помимо своевременного получения диплома, важно также получить дубликат документа о высшем образовании. О последовательности получения дубликата говорится на сайте Минобразования. 

Чтобы получить дубликат документа о высшем образовании, необходимо: 

  • Подать письменное заявление в ВУЗ, выдавший документ. Это можно сделать лично или через уполномоченного представителя.
  • Если заведение, где вы учились, реорганизовали, то обратиться нужно к его правопреемнику. Речь идет о случаях присоединения, слияния или ликвидации ВУЗ.
  • Если нет правопреемника или ВУЗ не осуществляет образовательную деятельность (аннулирована лицензия, не было перемещено из неподконтрольной территории), то заявление нужно подавать в Министерство образования, которое определит заведение, которое выдаст дубликат.

В заявлении необходимо указать:

  • ФИО, дату рождения;
  • серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство(паспорт);
  • место проживания, телефон;
  • наименование ВУЗа и дату его окончания;
  • название документа, дубликат которого заказывается;
  • причину заказ дубликата;
  • другие сведения, которые считаете важными;
  • согласие на обработку персональных данных.

 Заявления в МОН подаются по адресу: 

01135, г.. Киев, пр. Победы, 10 или на эелектронную почту: ez@mon.gov.ua

Информация в дубликате воспроизводится на основе тех данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБВО). Информация о документах вносится ВУЗом в базу с 2000 года.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, то ВУЗ может использовать для подтверждения этого копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, а также недоступны архивы ВУЗ, то рекомендуется:

  • обратиться в суд - он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования;
  • подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа "Apostille" Минобразования Украины или совершение консульской легализации.

Поэтому необходимо подать заявление в Минобразования для определения заведения, который выдаст дубликат. К заявлению нужно приложить копию решения суда или официальное письмо о подтверждении апостиля.

Подробную информацию о процедуре изготовления дубликатов можно узнать здесь

Как сообщали Українські Новини, ранее Минобразования начало внедрять курс "Основы семьи", который на данный момент преподается в 120 украинских школах.

Также в МОН рассказали о программе образования на 2020 год. 

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