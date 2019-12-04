В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании

Представители Министерства образования Украины рассказали о правах выпускников высших учебных заведений, в частности, о важности своевременной выдачи дипломов для того, чтобы у выпускников была свободная возможность дальнейшего выбора заведения для продолжения обучения. Помимо своевременного получения диплома, важно также получить дубликат документа о высшем образовании. О последовательности получения дубликата говорится на сайте Минобразования.

Чтобы получить дубликат документа о высшем образовании, необходимо:

Подать письменное заявление в ВУЗ, выдавший документ. Это можно сделать лично или через уполномоченного представителя.

Если заведение, где вы учились, реорганизовали, то обратиться нужно к его правопреемнику. Речь идет о случаях присоединения, слияния или ликвидации ВУЗ.

Если нет правопреемника или ВУЗ не осуществляет образовательную деятельность (аннулирована лицензия, не было перемещено из неподконтрольной территории), то заявление нужно подавать в Министерство образования, которое определит заведение, которое выдаст дубликат.

В заявлении необходимо указать:

ФИО, дату рождения;

серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство(паспорт);

место проживания, телефон;

наименование ВУЗа и дату его окончания;

название документа, дубликат которого заказывается;

причину заказ дубликата;

другие сведения, которые считаете важными;

согласие на обработку персональных данных.

Заявления в МОН подаются по адресу:

01135, г.. Киев, пр. Победы, 10 или на эелектронную почту: ez@mon.gov.ua

Информация в дубликате воспроизводится на основе тех данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБВО). Информация о документах вносится ВУЗом в базу с 2000 года.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, то ВУЗ может использовать для подтверждения этого копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, а также недоступны архивы ВУЗ, то рекомендуется:

обратиться в суд - он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования;

подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа "Apostille" Минобразования Украины или совершение консульской легализации.

Поэтому необходимо подать заявление в Минобразования для определения заведения, который выдаст дубликат. К заявлению нужно приложить копию решения суда или официальное письмо о подтверждении апостиля.

Подробную информацию о процедуре изготовления дубликатов можно узнать здесь.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минобразования начало внедрять курс "Основы семьи", который на данный момент преподается в 120 украинских школах.

Также в МОН рассказали о программе образования на 2020 год.