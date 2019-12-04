В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании

Представители Министерства образования Украины рассказали о правах выпускников высших учебных заведений, в частности, о важности своевременной выдачи дипломов для того, чтобы у выпускников была свободная возможность дальнейшего выбора заведения для продолжения обучения. Помимо своевременного получения диплома, важно также получить дубликат документа о высшем образовании. О последовательности получения дубликата говорится на сайте Минобразования. Чтобы получить дубликат документа о высшем образовании, необходимо: Подать письменное заявление в ВУЗ, выдавший документ. Это можно сделать лично или через уполномоченного представителя. Если заведение, где вы учились, реорганизовали, то обратиться нужно к его правопреемнику. Речь идет о случаях присоединения, слияния или ликвидации ВУЗ. Если нет правопреемника или ВУЗ не осуществляет образовательную деятельность (аннулирована лицензия, не было перемещено из неподконтрольной территории), то заявление нужно подавать в Министерство образования, которое определит заведение, которое выдаст дубликат. В заявлении необходимо указать: ФИО, дату рождения; серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство(паспорт); место проживания, телефон; наименование ВУЗа и дату его окончания; название документа, дубликат которого заказывается; причину заказ дубликата; другие сведения, которые считаете важными; согласие на обработку персональных данных. Заявления в МОН подаются по адресу: 01135, г.. Киев, пр. Победы, 10 или на эелектронную почту: ez@mon.gov.ua Информация в дубликате воспроизводится на основе тех данных, содержащихся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБВО). Информация о документах вносится ВУЗом в базу с 2000 года. Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, то ВУЗ может использовать для подтверждения этого копии документа, а также архивную справку об обучении и выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании или акт уничтожения первичного документа о высшем образовании. Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕГЭБВО, а также недоступны архивы ВУЗ, то рекомендуется: обратиться в суд - он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования; подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа "Apostille" Минобразования Украины или совершение консульской легализации. Поэтому необходимо подать заявление в Минобразования для определения заведения, который выдаст дубликат. К заявлению нужно приложить копию решения суда или официальное письмо о подтверждении апостиля. Подробную информацию о процедуре изготовления дубликатов можно узнать здесь. Как сообщали Українські Новини, ранее Минобразования начало внедрять курс "Основы семьи", который на данный момент преподается в 120 украинских школах. Также в МОН рассказали о программе образования на 2020 год.