Лицам с инвалидностью узаконили права: что изменилось в ПДР

Люди с инвалидностью на колясках. Фото:pixabay

Люди с инвалидностью на колясках. Фото:pixabay

После того, как в октябре Верховная Рада заявила о намерении повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью, 3 декабря был принят законопроект №0963 "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". За принятие проекта закона проголосовали 350 депутатов из необходимых 226, передают Українські Новини.

Что подразумевает собой законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является на законодательном уровне защитить право лиц с инвалидностью, движущихся в креслах колесных, а также других представителей маломобильных групп населения на безопасное движение.

Лица, передвигающиеся на инвалидной коляске имеют право на:

передвижение по тротуарам пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов. То есть, лица, которые передвигаются в колесных креслах, приравниваются к участникам дорожного движения.

Кроме того, в проекте закона отмечается, что лица, которые передвигаются в колесных креслах со скоростью пешеходов по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

Требования и обязательства:

Лица, которые передвигаются с помощью инвалидной коляски, обязаны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе. Им разрешается поворот налево и разворот на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине.

Во время движения они должны выполнять требования, которые относятся к велосипедистам.

Кроме того, лица с инвалидностью обязаны:

использовать технически исправные коляски;

не перевозить грузы, которые мешают управлению;

не перевозить пассажиров.

коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги - внешними световыми устройствами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что в сентябре председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для лиц с инвалидностью.

Тем временем, у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.