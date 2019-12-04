подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 06:55 789
Верховная Рада и партии 2019-12-04T08:15:01+02:00
Українські Новини
Лицам с инвалидностью узаконили права: что изменилось в ПДР

Лицам с инвалидностью узаконили права: что изменилось в ПДР

Кабмин, Верховная Рада, Законопроект, инвалидность, люди с инвалидностью
Люди с инвалидностью на колясках. Фото:pixabay
Люди с инвалидностью на колясках. Фото:pixabay

После того, как в октябре Верховная Рада заявила о намерении повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью, 3 декабря был принят законопроект  №0963 "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". За принятие проекта закона проголосовали 350 депутатов из необходимых 226, передают Українські Новини.

Что подразумевает собой законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является на законодательном уровне защитить право лиц с инвалидностью, движущихся в креслах колесных, а также других представителей маломобильных групп населения на безопасное движение.

Лица, передвигающиеся на инвалидной коляске имеют право на:

  • передвижение по тротуарам пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов. То есть, лица, которые передвигаются в колесных креслах, приравниваются к участникам дорожного движения.  
  • Кроме того, в проекте закона отмечается, что  лица, которые передвигаются в колесных креслах со скоростью пешеходов по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам имеют право на первоочередное пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам.

Требования и обязательства:

  • Лица, которые передвигаются с помощью инвалидной коляски, обязаны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе. Им разрешается поворот налево и разворот на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине.  
  • Во время движения они должны выполнять требования, которые относятся к  велосипедистам.

Кроме того, лица с инвалидностью обязаны:

  • использовать технически исправные коляски;
  • не перевозить грузы, которые мешают управлению;
  • не перевозить пассажиров.
  • коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги - внешними световыми устройствами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что в сентябре председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для лиц с инвалидностью. 

Тем временем, у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Законопроект инвалидность люди с инвалидностью

Архив
Новости
В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7 08:19
Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета 08:07
Сегодня исполняется 3 года со дня перестрелки в Княжичах Киевской области 08:00
Сегодня Вятрович должен явиться в суд 07:00
В Министерстве образования рассказали, как получить дубликат документа о высшем образовании 06:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok