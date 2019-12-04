За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги

В то время, как украинцы отдают за коммуналку больше трети дохода, с началом отопительного сезона все чаще возникают проблемы с некачественными услугами по высоким тарифам. Если в отопление, водоснабжение, в том числе горячее, вывоз мусора или другие услуги предоставляются не в полном объеме нужно обратиться к поставщику. Платежки за коммуналку можно оспорить, если услуги предоставляются ненадлежащем образом, а в некоторых случаях и вовсе не платить, пишет Obozrevatel.

Отопление

Согласно закону, температура в квартире на время отопительного сезона должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых не меньше 20-ти. Если ваш градусник показывает температуру ниже этих показателей, вы имеете право требовать перерасчет.

Тариф на отопление снижается на 5% за каждый градус ниже нормы. Если же в квартире температура на уровне 12 градусов, а то и ниже, вы вовсе можете не платить за предоставление явно некачественной услуги.

Холодное и горячее водоснабжения

По закону колебание температуры горячей воды допускается в пределах 50-75 градусов. Если температура ниже крайнего показателя, тариф рассчитывается по следующей схеме:

Температура воды 45-49 градусов – 90% тарифа;

Температура 40-44 градусов – 70% от тарифа;

Температура 40 градусов и ниже считается холодной и оплачивается по соответствующему тарифу.

Законодательством также предполагается снижение оплаты за водоснабжение в случае прерывания подачи как горячей, так и холодной воды больше прописанного нормами времени.

Допустимо, когда при круглосуточном водоснабжении в доме отключается вода не более чем на 6 часов в сутки или не более 30% времени, если по специальному графику. Таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывы больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

Содержание домов и придомовых территорий

В услуги ЖКХ по содержанию дома и придомовой территории входит 17 различных услуг, среди которых: вывоз мусора, уборка лестничных клеток, освещение, работа лифтов, полив клумб и газонов и многое другое.

В том случае, если услуга не предоставляется, или предоставляется не в полном объеме, вы можете за нее или не платить вовсе, или требовать частичного возмещения.

Как добиться перерасчета за некачественные услуги

Естественно, если вы считаете, что поставщики коммунальных услуг не выполняют своих обязательств или же выполняют, но не в полной мере, вы имеете право пожаловаться на подобных горе-коммунальщиков.

Бывший состав Кабинета министров Украины утвердил постановление, определяющее порядок проверки качества предоставления коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом.

Обратиться к поставщику с требованием проверить качество и количество услуг может любой жилец многоквартирного дома или управитель. Для этого нужно написать обращение, в котором необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания.

Поставщик услуг обязан зарегистрировать жалобу, и в случае необходимости проверки качества исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

После проверки заполняется акт-претензия, с указанием даты и времени ее проведения, где нужно указать информацию о том, в чем заключалась проблема.

В том случае, если представители коммунальных служб или же управитель не явились на проверку в установленный срок или отказались подписывать акт-претензию, вы можете составить его самостоятельно. В таком случае в акте должны стоять три подписи – ваша, и еще двух потребителей данных услуг, проще всего попросить помочь соседей.

Акт-претензия отсылается поставщику услуги или управителю дома заказным письмом. Этот акт тоже должен быть зарегистрирован.

В течение пяти рабочих дней поставщик услуг должен дать письменный ответ потребителю – принимает он акт-претензию или нет. Если поставщик услуг не ответил, акт-претензия считается принятой.

Хорошо, если на этом этапе проблема будет решена и вам пересчитают платежку за коммунальные услуги. Если же нет, следующим шагом будет обращение к уполномоченным центральным органам исполнительной власти, которые проводят госполитику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Если не помогут госорганы, последним шагом будет подача иска в суд. Насколько это будет целесообразным, учитывая, что в Украине судебные процессы часто затягиваются на неопределенные сроки, решать уже вам.

Как сообщали Українські Новини, украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию, а получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше.

В то же время расходы на отопление можно сократить вдвое.