Зеленский назначил нового главу Волынской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе Президента №871, передают Українськi Новини.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - сказано в нем.

Юрий Погуляйко. Фото: lоga.gov.uа

Кроме того, указом №870 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Волынской обладминистрации Александра Киричука.

40-летний Погуляйко ранее был первым зампредседателя Луганской областной госадминистрации, до этого он был сотрудником налоговой милиции в Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, Волынский облсовет просил Зеленского не назначать Погуляйко губернатором

Ранее Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил коллегу Стефанчука Габинета хмельницким губернатором.

Кроме того, Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого.