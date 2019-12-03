Зеленский назначил нового главу Волынской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента №871, передают Українськi Новини. "Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - сказано в нем. Юрий Погуляйко. Фото: lоga.gov.uа Кроме того, указом №870 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Волынской обладминистрации Александра Киричука. 40-летний Погуляйко ранее был первым зампредседателя Луганской областной госадминистрации, до этого он был сотрудником налоговой милиции в Донецкой области. Как сообщали Українськi Новини, Волынский облсовет просил Зеленского не назначать Погуляйко губернатором Ранее Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области. Также Зеленский назначил коллегу Стефанчука Габинета хмельницким губернатором. Кроме того, Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого.