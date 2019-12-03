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03 декабря 2019, вторник, 17:02 82
Президент 2019-12-03T17:02:22+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового главу Волынской ОГА

Зеленский назначил нового главу Волынской ОГА

облгосадминистрация, Владимир Зеленский, Юрий Погуляйко
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе Президента №871, передают Українськi Новини.

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской областной государственной администрации", - сказано в нем.

Юрий Погуляйко. Фото: lоga.gov.uаЮрий Погуляйко. Фото: lоga.gov.uа

Кроме того, указом №870 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Волынской обладминистрации Александра Киричука.

40-летний Погуляйко ранее был первым зампредседателя Луганской областной госадминистрации, до этого он был сотрудником налоговой милиции в Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, Волынский облсовет просил Зеленского не назначать Погуляйко губернатором

Ранее Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил коллегу Стефанчука Габинета хмельницким губернатором.

Кроме того, Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого.

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