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04 декабря 2019, среда, 07:00 2178
Судебная власть 2019-12-04T08:15:17+02:00
Українські Новини
Сегодня Вятрович должен явиться в суд

Сегодня Вятрович должен явиться в суд

Окружной административный суда Киева, СС Галичина, Неонацистская символика, Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к бывшему председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который принес присягу депутата Верховной Рады Украины от политической "Европейская солидарность" после того, как номер №24 в партийном списке "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.

Суть иска в том, что институт памяти признал, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является нацистской символикой.

Явка Вятровича и истца обязательны.

Как сообщали Українські Ноивини, Окружной административный суда Киева обязал бывшего председателя Национального института памяти, зарегистрированного депутатом Рады Владимира Вятровича, персонально явиться на заседание 4 декабря по делу относительно противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Ранее Высший административный суд постановил привлечь к рассмотрению иска о незаконности переименования Кировограда Институт национальной памяти. 

В сентябре 2019 Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.

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