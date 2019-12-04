Сегодня Вятрович должен явиться в суд

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к бывшему председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который принес присягу депутата Верховной Рады Украины от политической "Европейская солидарность" после того, как номер №24 в партийном списке "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.

Суть иска в том, что институт памяти признал, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является нацистской символикой.

Явка Вятровича и истца обязательны.

Как сообщали Українські Ноивини, Окружной административный суда Киева обязал бывшего председателя Национального института памяти, зарегистрированного депутатом Рады Владимира Вятровича, персонально явиться на заседание 4 декабря по делу относительно противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".

Ранее Высший административный суд постановил привлечь к рассмотрению иска о незаконности переименования Кировограда Институт национальной памяти.

В сентябре 2019 Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.