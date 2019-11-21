Назначение Натальи Бойко советником премьера не мешало ей быть депутатом, – Кабмин

Бывший кандидат в народные депутаты по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Наталья Бойко действительно была назначена 5 ноября 2019 года советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом говорится в ответе Кабинета Министров Украины на информационный запрос Українських Новин.

В то же время, в ответе указывается, что Бойко назначена советником премьера "на общественных началах", что означает, что данная должность не может расцениваться как "совместительство" при занятии государственных должностей и не может быть препятствием к вступлению в полномочия народного депутата Украины.

"Бойко Наталья Андреевна назначена советником Премьер-министра Украины на общественных началах с 05.11.2019 и в трудовых отношениях с Секретариатом Кабинета Министров не пребывает", - сказано в документе.

При этом, в ответе отдельно уточняется, что Наталья Бойко еще 11 сентября была назначена Кабмином как представитель государства в наблюдательный совет НАК "Нефтегаз Украины". Эта должность уже расценивается как "место работы" и может быть препятствием для исполнения полномочий народного депутата Украины.

Ранее, во времена президентства Порошенко, Наталья Бойко уже курировала работу "Нефтегаза", пребывая в должности заместителя министра экономики Украины.

Являлась №24 в избирательном списке партии Порошенко "Европейская солидарность" на парламентских выборах. После сложения полномочий народного депутата Ириной Луценко должна была войти по партийному списку в Верховную Раду Украины.

В то же время, во время голосования по Луценко нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил об операции по введению в парламент вместо Бойко бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, числившегося в избирательном списке под №25. По его словам, вместо Луценко в Раду по списку партии "Европейская солидарность" должна была пройти бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которую премьер-министр Алексей Гончарук намерен назначить своим советником. При том, что сам Гончарук входит в команду Зеленского, которая нещадно критиковала Порошенко на выборах.

Уже 12 ноября Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook, что стал народным депутатом Украины вместо сложившей полномочия Ирины Луценко.

На президентских выборах бывший Президент Петр Порошенко нещадно критиковал действующего Президента Владимира Зеленского, называя его "технологией", которая предлагает избирателям лишь "надежду и шарики". "Украина – не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", - утверждал экс-президент.