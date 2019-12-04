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04 грудня 2019, середа, 07:00 42
Судова влада 2019-12-04T07:00:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду

Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду

Окружний адміністративний суд Києва, Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов до колишнього голови Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу, який приніс присягу депутата Верховної Ради України від політичної "Європейська солідарність" після того, як номер №24 у партійному списку "Євросолідарності" Наталія Бойко офіційно відмовилася від мандату нардепа.

Суть позову в тому, що інститут пам'яті визнав, що символіка 14-ї дивізії СС "Галичина" не є нацистською символікою.

Явка В'ятровича і позивача обов'язкові.

Як повідомляли Українські Ноивини, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав колишнього голови Національного інституту пам'яті, зареєстрованого депутатом Ради Володимира В'ятровича, персонально з'явитися на засідання 4 грудня у справі щодо протиправності невизнання нацистської символіки дивізії СС "Галичина".

Раніше Вищий адміністративний суд постановив залучити до розгляду позову про незаконність перейменування Кіровограда Інститут національної пам'яті.

У вересні 2019 Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

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