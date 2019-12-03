Работники военкомата силой попытались увести мужчину с "Новой почты" в армию

В Херсоне сотрудники военкомата приехали за парнем прямо в отделение "Новой почты", где он работает. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Харьков 1654".

На видео видно, как мужчины в камуфляжной формы пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, сотрудники военкомата буквально силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.

На ролике можно увидеть, как несколько человек в военной форме заламывают работника «Новой почты», выводят из здания и заталкивают в машину. Мужчина сопротивлялся, кричал, и просил вызвать полицию

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Как сообщали Українські Новини, военкоматы начали "ловить" призывников прямо на работе и у сельских магазинов.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию. Тем временем "весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР.