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07 июня 2019, пятница, 16:26 84
Судебная власть 2019-06-07T16:26:46+03:00
Українські Новини
"Весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР

"Весенний отлов" военкоматов должно расследовать ГБР

Весеннюю "призывную кампанию", в течении которой неоднократно фиксировались нарушения, должно расследовать ГБР. Об этом пишет Харьковская правозащитная группа на своем информационном портале.

За весну 2019 года было зафиксировано несколько случаев, когда в военкомат молодых людей забирали практически насильно, а также флюорография на расстоянии, медицинская комиссия посреди ночи, заключение о годности к военной службе на основании взвешивания и измерения роста . Молодые люди будут искать защиты в суде.

Адвокат парней, которые испытали на себе все особенности призывной кампании -2019, Олег Максименко, сообщает, что собирается обращаться в ГБР для расследования подлога документов и незаконных действий военкомата в отношении его клиентов.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине уже обратила внимание на весенний призыв в Харьковской области. Глава регионального офиса Красимир Янков отметил, что сигналов о правонарушениях в этом году чрезвычайно много. Молодые люди создают группы в мессенджере Telegram, чтобы обмениваться информацией о тайные засады военкоматов. Эти группы полностью переполнены фотографиями, на которых люди в штатском дежурят возле автовокзалов, станций метро, на рынках. Хотя и харьковский военный комиссар и представители Национальной полиции открещиваются от участия в охоте.

"Обращаем внимание на то, что согласно действующему законодательству привлечение личного состава территориальных подразделений Национальной полиции к обеспечению поводов призывников может осуществляться лишь в рамках уголовного производства по фактам уклонения от призыва на срочную военную службу. Во всех случаях участия полицейских в необоснованных принудительных действиях по отношению к гражданам призывного возраста будут проведены служебные расследования", – указано на официальной Facebook-странице.

Тем временем, в Херсоне военные вручали повестки в военкомат на проходной завода.

А вот на Ровенщине женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну.

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