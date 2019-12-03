Працівники військкомату силою спробували відвести чоловіка з "Нової пошти" в армію

У Херсоні співробітники військкомату приїхали за хлопцем прямо у відділення "Нової пошти", де він працює. Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі "Харків 1654".

На відео видно, як чоловіки у камуфляжній форми намагаються умовити працівника пошти поїхати з ними. Отримавши відмову, співробітники військкомату буквально силою забрали хлопця з місця роботи та відвезли на медкомісію.

На ролику можна побачити, як кілька людей у військовій формі заламують працівника "Нової пошти", виводять з будівлі і заштовхують в машину. Чоловік пручався, кричав, і просив викликати поліцію

Як повідомляли Українські Новини, військкомати почали "ловити" призовників прямо на роботі і у сільських магазинів.

Начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.