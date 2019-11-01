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01 ноября 2019, пятница, 09:59 790
Силовые структуры 2019-11-01T12:15:02+02:00
Українські Новини
Военкоматы начали "ловить" призывников прямо на работе и у сельских магазинов

Военкоматы начали "ловить" призывников прямо на работе и у сельских магазинов

Призыв в армию, Военкомат, служба в армии, Вооруженные силы Украины, Воинская служба

Сотрудники военкоматов начали забирать призывников прямо с работы. Как рассказывают адвокаты, в армию берут даже парней с медицинскими противопоказаниями, пытаясь таким образом выполнить план, информирует портал strana.ua.

В Ровенской области, например, военные начали забирать призывников прямо с рабочего места. О таком случае рассказал адвокат Валентин Дупак.

"Мой клиент работает в одном из коммунальных предприятий города. Он сидел в своем рабочем кабинете, когда туда пришли военные в форме. Никакой полиции с ними не было. Они просто напугали парня тюрьмой, нажали на него и забрали в военкомат. Он здесь уже находится несколько дней. Причем с ним не было даже паспорта, то есть они не могли установить его личность", - возмущается адвокат.

Вторую жертву работники военкомата забрали возле магазина.

"У нас в области теперь такое практикуется. Ловят возле сельских магазинов. Во дворы частных домов их не пускают, там собаки. А вот там легко поймать. Парень, кстати, имеет проблемы с позвоночником еще со школы, есть медицинские документы, это он не сейчас справку получил, а уже давно. Но никого это не волнует", - рассказывает Дупак.

Отец призывника рассказывает, что сын проходил обследование в больнице, откуда его внезапно выписали. В военкомате дали направление на МРТ позвоночника. Но, по его словам, военкомы выхватили у него из рук это направление и не отдают, утверждая, что парень теперь здоров.

Еще одного призывника в военкомат просто пригласили прийти и принести какие-то отсутствующие якобы медицинские справки. Назад его уже не выпустили.

"Он был уверен, что в армию его не должны брать, потому что у него хроническая язва желудка с детства. Хотя он проходил раньше медкомиссию. Это с язвой желудка!", - продолжает адвокат.

По его словам, в среду, 31 октября, он вызвал полицию в военкомат, где дежурят родители ребят. Однако те лишь составили протокол и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

Также юристы предупреждают о еще одном способе "призыва": молодых людей обманом приглашают в полицию якобы для дачи каких-то показаний. А там их уже ждут военкомы. Поэтому нужно обращать внимание, что написано в полицейской повестке - есть ли там номер дела и указано в качестве кого вас приглашают.

В Украине 1 октября стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря.

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