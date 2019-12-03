Миллиардера Жеваго объявили в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, совладельца компании Ferrexpo Константина Жеваго, который скрывается в одной из стран Европы и является бенефициарным владельцем банка "Финансы и кредит", по подозрению в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - сказано в нем.

В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования Жеваго был объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Отмечается, что указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР заочно сообщило о подозрении Жеваго в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка. Миллиардер Жеваго не явился на допрос в Госбюро расследований. Ранее САП вернула НАБУ представление о снятии неприкосновенности с депутата-миллиардера Константина Жеваго.