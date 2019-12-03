Руководство и набсовет "Нефтегаза" менять не будут, - Милованов

Кабинет Министров не планирует менять руководство или наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов 2 декабря вечером в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Конкретно по "Нефтегазу" нет никаких изменений и не будет. Это или не правильно поняли, или перекручено. По "Нефтегазу" никакого процесса нет ни по наблюдательному совету, ни по руководству "Нефтегаза", - сказал Милованов.

При этом он добавил, что по ряду предприятий проводится анализ эффективности работы людей в набсоветах и руководстве.

Министр подчеркнул, что правительство проводит реформу корпоративного управления.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что министерство планирует смену руководства подконтрольных государству энергетических компаний, в том числе в "Нефтегазе" и национальной энергетической компании "Укрэнерго".

После чего исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что одобряет проведение конкурса на должность предправления компании.

Кабмин в марте 2014 года назначил председателем правления "Нефтегаза" Андрея Коболева вместо Евгения Бакулина.

Минэкоэнерго опровергло информацию об увольнении руководства "Нефтегаза" и "Укрэнерго".

Ранее Кабинет Министров уволил президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского.